Wouter Beke stapt (nog) niet op als voorzitter CD&V LH

27 mei 2019

Bron: Belga 0 CD&V-voorzitter Wouter Beke reageert aangeslagen op de nederlaag van zijn partij zondag. "Als dit geen pijn zou doen, zou ik mijn partij of de mensen die daar de voorbije weken keihard voor gewerkt hebben, niet graag zien", zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Aan opstappen denkt de voorzitter voorlopig niet. "Er is mij uitdrukkelijk gevraagd dat niet te doen", antwoordde hij op de vraag of hij de handdoek vandaag nog in de ring gooit.

In Vlaanderen is Vlaams Belang de grote winnaar van de verkiezingen, ten koste van N-VA, Open Vld, sp.a en CD&V. Bij de christendemocraten hadden ze dat vooraf niet zo ingeschat, zegt Beke. "We wisten dat migratie een thema was, zeker met de val van de regering is dat op de agenda gezet en verder gevoed. Maar ik denk dat iedereen in de partij het beste van zichzelf heeft gegeven. Zeker ook Hilde Crevits (kandidaat Vlaams minister-president, red.), wat ik ook wel voelde. Dat heeft energie gegeven aan de militanten om er de laatste 2 à 3 weken voor te gaan.”

Als deze resultaten geen pijn zouden doen, zou ik mijn partij niet graag zien Wouter Beke, CD&V-voorzitter

De partijvoorzitter reageert bijzonder aangeslagen: “Ik ben negen jaar lang partijvoorzitter en ik had me de uitslagen anders ingebeeld. Als deze resultaten geen pijn zouden doen, zou ik mijn partij niet graag zien.” Beke voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de verkiezingsnederlaag, maar stapt voorlopig niet op. "Er komen sowieso voorzittersverkiezingen in de partij. Dat hadden we ook al zo afgesproken, de timing bekijken we in de komende periode." Beke gooit de handdoek vandaag alvast niet in de ring, liet hij uitschijnen. "Er is mij uitdrukkelijk gevraagd dat niet te doen.”

De CD&V-voorzitter herhaalde dat hij het niet ziet zitten om met het Vlaams Belang te regeren. "We moeten grote bescheidenheid aan de dag leggen. Het is niet aan ons om te kijken hoe het spel gespeeld moet worden. Het is logisch dat er geluisterd wordt naar het Vlaams Belang, maar ik zie niet hoe ons programma te rijmen valt. Ik zie dat echt niet zitten.”

Het is logisch dat er geluisterd wordt naar het Vlaams Belang, maar ik zie niet hoe ons programma te rijmen valt. Ik zie dat echt niet zitten Wouter Beke, CD&V-voorzitter

Federaal liggen de kaarten nog moeilijker dan Vlaams, zei Beke. "Ik heb daar op voorhand ook voor gewaarschuwd: als je met veto's en breekpunten komt, maak je oplossingen op den duur wel zeer moeilijk, zoniet onmogelijk." CD&V voelt zich ook daar niet geroepen het initiatief te nemen, al zei Beke wel dat hij niet wil dat de "ene regering gebruikt wordt om de andere te blokkeren". "We willen graag ingaan op onderhandelingen op het ene of andere niveau, maar niet om het ene niveau te laten blokkeren door het andere, of omgekeerd. Ik sluit vandaag niets uit, we laten het stof eerst even gaan liggen.”