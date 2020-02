Exclusief voor abonnees

Wouter Beke reageert op plaatsgebrek gesloten instellingen: “20 miljoen euro extra en 132 plaatsen erbij”

Stéphanie Romans

14 februari 2020

16u15

20

Minister Wouter Beke (CD&V) begrijpt de frustratie bij politie en parketten over plaatsgebrek in gesloten jeugdinstellingen. Hij belooft dat er de komende drie jaar 132 plaatsen zullen bijkomen in de centra. “We gaan de capaciteit verdubbelen.”