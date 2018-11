Wouter Beke over verzet tegen migratiepact: “Als N-VA probleem heeft, dan is dat haar verantwoordelijkheid” kg

21 november 2018

08u42

Bron: Belga 0 CD&V-voorzitter Wouter Beke vindt dat België het VN-migratiepact wel degelijk moet goedkeuren, ondanks het forse verzet van regeringspartij N-VA. "Ik ga ervan uit dat premier Michel naar Marrakesh gaat. Als de N-VA daar een probleem van wil maken, is dat haar verantwoordelijkheid", zei Beke vandaag in De Ochtend op Radio 1.

CD&V-voorzitter Beke zegt dat België wat hem betreft zijn zegen moet geven aan het pact. "Migratie is nu onveilig en chaotisch en is te weinig geregeld. Dit pact is een eerste aanzet om tot een vorm van migratie te komen die niet chaotisch is, maar gereguleerd. Laat ons kijken naar de inhoud in plaats van er een symbolenstrijd van te maken."



Beke verwijst onder meer naar het deel van de tekst dat zegt dat herkomstlanden zich ertoe moeten engageren mensen terug op te nemen die bijvoorbeeld in Europa geen recht op asiel hebben.

Verzet

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) herhaalde gisteren nog eens de bezwaren die zijn partij aantekent tegen het Global Compact for Migration. Eerste minister Charles Michel houdt echter vast aan het migratiepact en zou van plan zijn om zelf de goedkeuring van het pact bij te wonen tijdens een intergouvernementele conferentie in het Marokkaanse Marrakesh op 10 en 11 december. Volgens Francken is het aan Michel om een oplossing te vinden voor de onenigheid binnen zijn regering.



Beke gaat ervan uit dat premier Michel naar Marrakesh gaat. "Als de N-VA daar een probleem van wil maken, is dat haar verantwoordelijkheid." Dat België zijn "vingers aftrekt" van de tekst waarover lang werd onderhandeld, zou volgens Beke "weinig consequent" zijn.