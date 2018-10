Wouter Beke laat Kris Peeters niet vallen: "Hij heeft een huzarenstukje afgeleverd" SPS

15 oktober 2018

13u23

Bron: Belga 0 "CD&V blijft lokaal afgetekend de grootste partij van Vlaanderen. We zijn op 120 plaatsen de grootste en zitten al aan 105 burgemeesters", zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke, die ook Kris Peeters bedankte. Hoewel de Antwerpse score onder de verwachtingen is gebleven, heeft Peeters volgens Beke "een huzarenstukje" afgeleverd. "We hebben gezaaid in Antwerpen, we zullen er kunnen oogsten".

Dat N-VA er niet in geslaagd is het lokale marktleiderschap van CD&V over te nemen, zorgde vanochtend toch voor een gevoel van opluchting op de Wetstraat 89, het hoofdkwartier van de christendemocraten in Brussel. Buiten de provincie Antwerpen kleurt de kaart van Vlaanderen op veel plaatsen nog oranje.

Partijvoorzitter Wouter Beke steekt niet weg dat hij tevreden en opgelucht is. "De cijfers geven onomstotelijk aan dat CD&V lokaal afgetekend de grootste partij van Vlaanderen blijft", stelt Beke. In 2012 waren de christendemocraten op 139 plaatsen de grootste partij en leverden ze 137 burgemeesters.

"Nu zijn we in 120 gemeenten de grootste, zitten we aan 105 burgemeesters - terwijl er nog op tal van plaatsen meerderheden moeten gevormd worden - en behouden we ons 50-tal absolute meerderheden", zo zei Beke na afloop van het partijbestuur.

Oogsten

Dat CD&V op enkele plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Ieper en Hasselt, uit de meerderheid verdwijnt, vindt Beke wel jammer. Maar dat verlies wordt volgens hem gecompenseerd door winst op andere plaatsen. "Hasselt is bijvoorbeeld jammer. Maar we blijven in Limburg in de helft van de gemeenten de grootste partij en we zijn onder meer de grootste in Genk, Sint-Truiden, Beringen en Lommel", aldus Beke.

Antwerps boegbeeld en lijsttrekker Kris Peeters liet zich niet zien op die persbabbel. Hoewel CD&V in Antwerpen met een score van 6,8 procent onder de verwachtingen bleef, wil Beke geen steen werpen naar Peeters. Integendeel, hij bedankt hem voor "het huzarenstukje" dat Peeters heeft afgeleverd. "Het was een bikkelharde strijd in Antwerpen. Kris heeft daar een nieuwe lichting op de been gebracht die klaar is voor de toekomst. We hebben gezaaid en er zal ook geoogst worden", aldus Beke.

Zit Beke niet met een 'probleem-Peeters' en wat moet er met Peeters gebeuren? "Kris Peeters is vicepremier en zal dat blijven tot mei 2019 wanneer er een nieuwe campagne en verkiezingen zijn", besloot de CD&V-voorzitter.