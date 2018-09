Wouter Beke gelooft nog in Arco-deal: "Afspraken die regering maakte, moeten gehonoreerd worden" HA

17 september 2018

15u08

Bron: Belga 2 CD&V-voorzitter Wouter Beke blijft vasthouden aan de koppeling van de beursgang van staatsbank Belfius en de vergoeding voor de Arco-coöperanten, zoals die in juli door de federale regering werd vastgelegd. Dat heeft hij gezegd aan de VRT.

Bart De Wever zei gisteren dat de christelijke beweging zal moeten toegeven dat de coöperanten hun geld definitief kwijt zijn. Alleszins voor de verkiezingen van 2019 is een oplossing onmogelijk, aldus de N-VA-voorzitter. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten stelde vandaag dat Arco en Belfius losgekoppeld zouden moeten worden.



"Ik zeg heel duidelijk: er zijn in de regering afspraken gemaakt die moeten gehonoreerd worden", reageerde CD&V-voorzitter Wouter Beke vanmiddag bij de VRT. "Dat is in het belang van de gedupeerden, dat is in het belang van Belfius, dat anders lood in de vleugels blijft hebben, en dat is in het belang van de overheid omdat er anders een mogelijke claim van 1,5 miljard euro zal moeten worden betaald."