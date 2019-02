Wouter Beke: “Extreemlinks heeft de klimaatbeweging gekaapt. Dat is niet onschuldig” TMA HA

09 februari 2019

11u00

Bron: Belga, De Morgen 3 CD&V-voorzitter Wouter Beke is ervan overtuigd dat ex-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) doelbewust beschadigd is. “Ik geloof niet in complottheorieën en samenzweringen, maar het is duidelijk dat extreemlinkse groepen het klimaatdebat kapen”, zegt hij in De Morgen.

Schauvliege stapte deze week op als milieuminister nadat ze het klimaatprotest tijdens een toespraak had afgedaan als een georganiseerd complot tegen haar. Vooral de uitspraak dat “de Staatsveiligheid dat heeft bevestigd” deed haar de das om, want die bleek achteraf niet te kloppen.

Schauvliege beging de verbale uitschuiver naar eigen zeggen omdat ze overspoeld werd door “duizenden e-mails en sms’en, dag en nacht”, klonk het erg geëmotioneerd toen ze haar ontslag aankondigde.



De berichten waar de politica naar verwees, werden verstuurd na een oproep van ‘Act for Climate Justice’, die 41.000 Belgen aanspoorde om de vier klimaatministers in ons land te bestoken met mails, sms’en en telefoontjes.

Uitgerekend de dag voor de bewuste speech werd Schauvliege platgebombardeerd met sms’en, zegt Hilde Crevits, viceminister-president van CD&V, in een interview met Het Laatste Nieuws.

Volgens voorzitter Beke is het duidelijk dat sommigen Schauvliege doelbewust politiek wilden beschadigen. “Ik geloof niet in complottheorieën en samenzweringen, maar dat extreemlinkse groepen het klimaatdebat kapen, is wel duidelijk. Het is ook geen geheim dat Greenpeace Anuna De Wever adviseert wanneer ze op tv komt.”

De christendemocraat meent dat het klimaatdebat precies hetzelfde overkomt als het migratiedebat.

“Het zijn thema’s die mensen heel erg beroeren, die veel oprecht engagement losweken en waar de burger oplossingen voor verwacht. Er zijn voor beide thema’s ook redelijke oplossingen voorhanden. Maar het migratiedebat wordt gekaapt door extreem-rechts, met Schild & Vrienden en consorten. Het klimaatdebat is gekaapt door PVDA. Dat is niet onschuldig.”