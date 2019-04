Wouter Beke: “Er is een stilzwijgende meerderheid die weg wil van extremen” DBA

01 april 2019

15u25

Bron: VRT 0 CD&V-voorzitter Wouter Beke wil bij de verkiezingen van 26 mei de zogenoemde “stilzwijgende meerderheid” een stem geven. Dat zegt hij bij de VRT. Beke trekt ook van leer tegen “de extremen”.

“In de media worden we vaak geconfronteerd met extremen aan de linker- en rechterkant, terwijl er een stille groep van mensen is die zich elke dag wil inzetten”, zegt hij in De Ochtend. Beke pleit voor een ‘revolutie van de redelijkheid’, zoals hij ook zijn jongste boek heeft gedoopt. Dat betekent volgens Beke concreet “economische groei én sociale vooruitgang laten samengaan” en “mensen kansen geven, met rechten én plichten”. De klassieke christendemocratische centrumkoers dus.

Beke lijkt zich zowel tegen Groen als tegen N-VA af te zetten. Vooral die laatste partij moet het ontgelden.“Ik hoop dat we niet in een systeem van onbestuurbaarheid terechtkomen. Daar heeft N-VA de voorbije weken naar gerefereerd”, zegt de CD&V’er, die erop wijst dat dat precies is wat op dit moment in het Verenigd Koninkrijk gebeurt.



“Ik durf er niet aan denken dat we in dit soort scenario’s terechtkomen.” Beke reageert met zijn uithaal naar de extremen onder meer op N-VA-boegbeeld Zuhal Demir, die Bekes ‘revolutie van de redelijkheid’ afgelopen weekend nog “de radicalisering van de lafheid” noemde.

