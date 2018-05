Wouter Beke (CD&V) na rel over huwelijk in Mechelen: "Belang van hand geven duidelijk maken via dialoog" HR

09 mei 2018

13u23

Bron: Belga 8 Een hand geven aan de ambtenaar die je huwelijk sluit, is wettelijk niet verplicht en valt ook amper in juridische regels te gieten. Dat stelt CD&V-voorzitter Wouter Beke op zijn facebookpagina. Hij reageert op de ophef die ontstond n adat een Mechelse schepen geweigerd had een huwelijk te voltrekken omdat de bruid hem geen hand wilde geven.

Elkaar een hand geven, maakt volgens Beke echter wel deel uit van de waarden waarop onze samenleving is gebouwd, en het is door dialoog dat we duidelijk kunnen maken dat dit belangrijk is in ons land. Het is alleszins geen wettelijke verplichting voor een huwelijk en de CD&V-voorzitter ziet een juridische verankering ook niet zitten.

Respect

Vooreerst oppert hij een reeks praktische bezwaren die niet of nauwelijks in wetteksten te gieten zijn. "Gaan we vastleggen hoe lang de handdruk moet duren? Hoe stevig iemand moet knijpen? Of je op voorhand de handen moet wassen?"

Maar iemand de hand schudden mag voor Beke vooral geen kwestie zijn van wetten, "maar van opvoeding, inburgering en respect". "Een samenleving is niet enkel gebouwd op normen, die je kunt vastleggen in wetten. Ze vertrouwt ook, en misschien nog meer, op waarden. En een uitgestoken hand van iemand aanvaarden, lijkt me wel te passen in die waarden", legt de christendemocratische voorzitter uit. Hij pleit er daarom voor om via dialoog mensen duidelijk te maken dat het geven van een hand net een teken van respect is.