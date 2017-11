Wouter Beke: "Brussels burgemeester Close verantwoordelijk voor fouten politie" Redactie

22u21

Bron: VRT NWS 4 Photo News Wouter Beke, CD&V Voorzitter CD&V partijvoorzitter Wouter Beke vindt dat de Brusselse burgemeester Philip Close uiteindelijk verantwoordelijk is voor de fouten die door de politie gemaakt zijn tijdens de rellen van afgelopen zaterdag. "De burgemeester is altijd politiek verantwoordelijk voor de tussenkomst van de politie", zei Beke in De Afspraak.

Na de rellen van afgelopen zaterdag kwam er veel kritiek op de werking van de politie, omdat die laattijdig zou ingegrepen hebben en de avond zelf niemand arresteerde.

Uit een rapport van de Algemene Inspectie, dat vandaag werd voorgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), blijkt dat er zaterdag geen goede commandostructuur en dus geen goed overzicht over de rellen was, waardoor de versterking van de federale politie en andere politiezones uit Brussel en Antwerpen niet goed worden ingezet.

"De burgemeester is altijd politiek verantwoordelijk over de manier waarop de politie tussenkomt", zei CD&V voorzitter Wouter Beke vanavond in De Afspraak. "De conclusie van de Algemene Inspectie staat haaks op wat de burgemeester van Brussel heeft verklaard. Volgens Close had de politie goed werk geleverd en was er geen enkel probleem. Er was dus duidelijk wél een probleem."

De Vlaamse partijen zijn het er over eens dat iedereen zou gebaat zijn bij een fusie van de zes Brusselse politiezones, maar Franstalige politici willen er niet van weten. "Maar je hoeft dit helemaal niet aan het parlement voor te leggen", aldus Beke. "Een Koninklijk Besluit van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is voldoende."