Wortel-Kolonie erkend als achtste stiltegebied

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft Wortel-Kolonie in Hoogstraten erkend als stiltegebied. De vroegere kolonie voor landlopers wordt het achtste stiltegebied in Vlaanderen.

Wortel-Kolonie was vroeger een plaats waar landlopers en bedelaars in ruil voor onderdak het land bewerkten. Vandaag is de plattelandssite van 550 hectare een uitgelezen stek voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.



Naar aanleiding van de Dag van de Stilte op 29 oktober heeft Schauvliege Wortel-Kolonie als achtste stiltegebied erkend. Daarvoor had vzw Kempens Landschap deze zomer een aanvraag ingediend. De site in Hoogstraten voegt zich zo bij de Schelde-oevers in Bornem, Gerhagen, KempenBroek op de grens van Bocholt, Bree en Kinrooi, De Liereman in Oud-Turnhout (2012), Zwarteput op de grens van Bilzen, Lanaken en Zutendaal, Altenbroek in Voeren en de Kalmthoutse Heide.



"Zowel in de stad als op het platteland stijgt de vraag naar stille plekken en kwaliteitsvolle omgevingen. De laatste jaren groeit het besef dat stilte en rust een heilzame werking hebben op de mens. Ik heb dat thema verankerd in mijn beleidsvisie en geef daar permanent uitvoering aan", besluit Schauvliege.