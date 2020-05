Exclusief voor abonnees

Worstcasescenario: 1 op de 100 Belgen sterft als we alle coronamaatregelen lossen

Sven Ponsaerts

07 mei 2020

20u14

56

Houden we ons niet aan de regels, dan kan het weleens grondig fout lopen, zo waarschuwen politici en virologen, nu we vanaf zondag vier vaste bekenden in onze ‘bubble’ mogen toelaten. Maar hoe fout dan wel? “Veegt 1 op de 4 zijn voeten aan alle maatregelen, dan kost dat 26.000 extra levens”, stelt Lize Raes, die met haar rekenkundig simulatiemodel nu al wekenlang indrukwekkend precies het verloop van de epidemie in ons land voorspelt. Alle maatregelen lossen, zou 1 op de 100 Belgen het leven kosten.