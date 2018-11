Wordt uw post binnenkort door een robot bezorgd?

Net als in andere landen zoekt ook Bpost naar ander bedrijfsmodel

Lieven Desmet

07 november 2018

14u52

Bron: De Morgen

Terwijl ons land in de greep is van een poststaking experimenteren ze in Noorwegen met robots als postbodes. “Bang? Neen, Bpost is een voorbeeld van innovatie”, zegt Jean-Pierre Nyns (ACOD).