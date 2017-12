Wordt Soedanees ondanks belofte van regering toch teruggestuurd? Francken: "Vlucht 'on hold' gezet" ADN

19u39

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 AP Vorige week verklaarde de regering dat ons land geen Soedanezen meer zou uitwijzen, maar volgens de advocaat van een Soedanese man is dat wel het geval. Zijn cliënt zou morgen op een vliegtuig naar Egypte gezet worden, een buurland van Soedan waar de man van afkomstig is. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert dat de geplande vlucht tijdelijk opgeschort wordt.

De Soedanees (34), die in oktober in ons land aankwam in Zaventem vanuit de Egyptische hoofdstad Caïro, zou morgen normaal gezien om 15 uur op een vliegtuig gezet worden en terug naar Caïro vliegen. Volgens zijn advocaat een omweg om toch nog uit te wijzen naar Soedan.

“Als er een akkoord is om geen mensen terug te sturen naar hun land van herkomst, dan lijkt het me logisch dat ze ook niet naar derde landen worden gestuurd”, aldus meester Zouhaier Chihaoui. “U begrijpt ook wel dat Egypte deze man meteen naar Soedan zal doorsturen. We kennen het resultaat van het onderzoek nog niet naar mogelijke folteringen. Het minste dat men kan doen is zorgen dat ook op indirecte wijze geen mensen worden uitgewezen naar Soedan. En in dit geval gaat het duidelijk om een indirecte uitwijzing naar Soedan."

"Geen repatriëring"

In een reactie laat het kabinet van staatssecretaris Francken aan VTM Nieuws weten dat de vlucht tijdelijk 'on hold' wordt gezet, tot het onderzoek naar de Soedankwestie is afgerond.

Het kabinet stelt dat het niet gaat om een "repatriëring", maar een "terugdrijving" aan de grens naar Caïro, volgens de conventie van Chicago (die het internationale vliegverkeer reguleert). "Dat betekent dat iemand zich aan de grens -bijvoorbeeld op Brussels Airport- heeft aangediend, maar niet voldoet aan de juiste voorwaarden om ons land binnen te komen. Hij bevond zich dus nog niet op het Belgische grondgebied." De luchtvaartmaatschappij moet de man dan terugvliegen naar het punt van inscheping, in deze Caïro. Er zijn geen repatriëringen naar Soedan.”

De Soedanees kreeg een negatieve asielbeslissing die ook in beroep door de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigd werd. De man was dus volgens Francken helemaal uitgeprocedeerd. "In overleg met premier Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon werd beslist om de terugdrijving uit te stellen tot het onderzoek afgerond is", klinkt het nog.

Onderzoek

De uitwijzingen naar Soedan zijn momenteel opgeschort in afwachting van een onderzoek naar de risico's op mishandeling. Francken kwam vorige week onder vuur te liggen na getuigenissen van uitgewezen Soedanezen, die vertelden dat ze bij aankomst in Khartoem gefolterd werden. De staatssecretaris zou op dat risico gewezen zijn door het CGVS (het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen), maar volgens de oppositie sloeg hij die waarschuwingen in de wind. Ook bleek dat er midden januari een repatriëringsvlucht naar Soedan was gepland, terwijl Francken dat eerder had ontkend. Voor de oppositie heeft Francken daarmee de publieke opinie voorgelogen en ook de premier.