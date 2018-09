Wordt scheiden binnenkort goedkoper? Delphine Vandenabeele

06 september 2018

21u40

Bron: VTM Nieuws 1 Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moeten advocatenkosten bij een vechtscheiding of een burenruzie gedekt worden door de rechtsbijstandsverzekering. Daarnaast wil hij die verzekering aftrekbaar maken van de belastingen, zodat meer mensen ze afsluiten. De advocaten moeten dan wel vaste tarieven hanteren voor dat soort procedures, zodat verzekeraars makkelijk de risico's en premies kunnen bepalen. Maar niet alle advocaten zijn enthousiast.

De haag van de buurman die in jouw tuin hangt, een aannemer die een muur niet stabiel metst of een echtscheiding. Het zijn voorbeelden van problemen waarmee mensen naar de rechtbank stappen, maar waarbij ze de procedurekosten zelf moeten betalen. Niet veel mensen zijn namelijk verzekerd tegen procedurekosten, want ze hebben geen rechtsbijstandsverzekering.

Minister van Justitie Koen Geens wil dat nu fiscaal interessant maken: wie een premie betaalt, kan die van zijn belastingen aftrekken. Dat betekent echter niet dat de verzekering alle procedurekosten dekt. rechtsbijstandsverzekering

Advocaten verzetten zich

Omdat verzekeraars in dat voorstel risico's en premies moeten kunnen bepalen, moeten advocaten dan wel een vast tarief hanteren voor bijvoorbeeld echtscheidingsprocedures. Daartegen verzet de Orde van Vlaamse Balies zich nu. "Wanneer dat betekent dat men gratis kan procederen, is dat boerenbedrog", klinkt het. Daarnaast kan je niet elke advocaat op hetzelfde niveau plaatsen, de prijs hangt vaak af van de ervaring, de naam en de snelheid van een advocaat, vindt de Orde.

Als de regering het voorstel goedkeurt, zijn de eerste premies wellicht aftrekbaar in 2019.