Exclusief voor abonnees Wordt reizen duurder met alleen nog TUI aan boord? Sven Ponsaerts

23 september 2019

17u49 14 Moeten we vrezen dat reizen duurder wordt? Als ook de Belgische afdeling van Thomas Cook over de kop zou gaan, blijft hier alleen nog TUI als grote speler over. Al zou dat monopolie reizen niet perse duurder maken, zo menen experts.

“Met enkel Thomas Cook en TUI als écht grote spelers, was België tot vandaag al een uitzondering op de uitzonderingen”, zegt Koen Van den Bosch van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus. “Moet Thomas Cook ook hier haar activiteiten stopzetten, blijft na het verdwijnen van Sunair in 2000 nog maar één speler over. En zo’n monopolie is niet altijd een goede zaak, niet in het minst omdat zo de keuzevrijheid nog meer wordt beperkt.” Over hoe de reismarkt precies zal evolueren, is het volgens Van den Bosch nog ‘koffiedik kijken’.

Concurrent weg, prijs omhoog? Reisspecialist Jan Peeters vreest niet dat het zo’n vaart zal lopen. “De strijd tussen Thomas Cook en TUI was misschien wel de meest zichtbare, maar de échte concurrentie zit toch vooral in de combinatie van lagekostenluchtvaartmaatschappijen, de ontelbare online aanbieders – vakantiehotels weten ook dat ze met aantrekkelijke promo’s de klant rechtstreeks kunnen bereiken - en boekingplatforms als Booking.com, Expedia en Airbnb”, weet de man achter reisvakblad Travel 360°.

