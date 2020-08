Wordt ontslag van preformateurs aanvaard? De Wever en Magnette na half uur vertrokken bij koning Filip avh

17 augustus 2020

08u53

Bron: Belga 7 Het bezoek van de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever en Paul Magnette aan koning Filip heeft een half uur geduurd. Ze vertrokken zonder enig commentaar te geven. Vrijdag raakte al bekend dat de voorzitters van N-VA en PS de handdoek willen gooien en de koning zullen voorstellen om het stokje door te geven aan de liberalen en de groenen.



Vorige week donderdag zorgden liberalen en groenen voor een verrassing door samen te communiceren over de preformatie. Open Vld, MR, Groen en Ecolo vroegen de twee preformateurs om snel duidelijkheid te verschaffen over de coalitie die ze verkiezen. De Wever en Magnette hadden al hun 'bubbel van vijf' (met N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) maar zochten nog een zesde partij om aan een meerderheid te geraken. Zowel de liberalen en de groenen toonden zich bezorgd over de inhoud van het project waar De Wever en Magnette aan werkten, maar weigerden zich ook tegen elkaar te laten uitspelen. Dat zowel Open Vld en MR, als Groen en Ecolo zich aan elkaar vastklikten, maakte het er voor de preformateurs alleen maar moeilijker op.

Na een korte, moeilijke vergadering met de liberalen kwam vrijdagmiddag dan het nieuws dat De Wever en Magnette hun opdracht terug willen geven aan de koning. In hun entourage werden vooral de liberalen met de vinger gewezen. De voorzitters van N-VA en PS hebben "moeten vaststellen dat de liberalen niet over de inhoud willen praten alvorens er een keuze gemaakt wordt over de samenstelling van de regering", luidde het. "Met de groenen lukte dat wel. Met hen is meer dan zes uur gesproken de voorbije dagen, met de liberalen nauwelijks zestig minuten."

Het is niet duidelijk of er tijdens het weekend nog overleg gepleegd werd. Van formele contacten was alvast geen sprake, luidde het zondag bij een bron. Een andere hield het bij "niet veel beweging". Hoe de formatie verder zal verlopen, is voorlopig koffiedik kijken. De koning kan het ontslag van de preformateurs meteen aanvaarden of eerder in beraad houden met het oog op verdere consultaties.



