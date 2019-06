Wordt Charles Michel de opvolger van Donald Tusk als Europees president? TT

20 juni 2019

11u05

Bron: Eigen berichtgeving, Politico 13 In Europese kringen gaat de naam van Belgisch premier Charles Michel (MR) rond als de opvolger van de Pool Donald Tusk aan het hoofd van de Europese Raad, ook wel de Europese president genoemd. Tusk zou bij verschillende Europese leiders de naam van Michel aan het aftoetsen zijn. Vanavond zitten de EU-toppolitici opnieuw samen om zich over de ingewikkelde puzzel van de topjobs te buigen.

Ook de naam van Nederlands premier Mark Rutte, net als Michel een liberaal, gaat al een tijdje rond, maar volgens Politico zou Tusk vooral de naam van Michel aan het bespreken zijn. “Michel past” in de puzzel, zou een diplomaat gezegd hebben, ook al is hij zelf geen expliciet kandidaat.

De EU-leiders van de 28 EU-landen, onder wie Michel zelf, komen vandaag en morgen bij elkaar voor hun jaarlijkse voorjaarstop. Ze gaan officieel de belangrijkste beleidsthema’s onder de nieuwe Europese Commissie voor de komende vijf jaar vastleggen, maar het wordt vooral uitkijken naar de vraag of ze het ook eens geraken over de invulling van de Europese topjobs, waaronder de opvolging van Tusk en Commissievoorzitter Juncker.

Als Michel het haalt, ziet het er waarschijnlijk wel slecht uit voor Guy Verhofstadt. Die had zijn oog laten vallen op de post van voorzitter van het Europees parlement, maar twee Belgische liberalen voor twee topjobs is wat van het goede te veel. Zelfs of er voor Verhofstadt dan nog een troostprijs inzit, is dan nog maar de vraag. Gisteren ging zijn vorige job van liberaal fractieleider naar de Roemeense ex-premier Dacian Ciolos.

Vanavond werkdiner

Om 15.30 uur deze namiddag begint de top met de “strategische agenda” tot 2024, discussies over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, klimaatverandering, desinformatie en cyberveiligheid. Ook komt een verlenging van sancties tegen Rusland aan de orde en de vijf jaar geleden neergehaalde vlucht MH17.

Vanaf 19.15 uur staat het werkdiner gepland. Dat is volledig gewijd aan de benoeming van een opvolger voor Tusk en de nominatie van kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Centrale Bank en de EU-buitenland chef. Er is geen eindtijd voorzien.

Morgen begint om 9.30 uur een Eurotop waar de Britse premier Theresa May niet bij mag zijn. Om 12.30 uur wordt een persconferentie van Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verwacht.