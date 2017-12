Wordt boete voor middenvakrijders verdubbeld? mvdb

15u00

Bron: Dernière Heure - VRT 0 Laenen Het stond vorige maand nog bovenaan de lijst van ergernissen in het verkeer: middenvakrijders. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil nu de boetes voor middenstrookrijden fors optrekken van 58 naar 118 euro. De minister wil het voorstel voorleggen aan de federale commissie voor Verkeersveiligheid.

In de rondvraag van het Vias institute (het vroegere BIVV) die vorige maand werd gepubliceerd, gaven de respondenten middenvakrijders aan als meest irritant gedrag op de weg. "De momenten waarop we vlot kunnen rijden, worden steeds zeldzamer. Als er dan voor je iemand op het middenvak blijft hangen, waardoor je wordt opgehouden, is dat vervelend. Het is bovendien ook een overtreding", verklaarde Vias-woordvoerder Stef Willems.

Eerder gaf in een Europese verkeersbarometer 55 procent van de Belgen al aan vaak op het middenvak te blijven rijden. Om daar iets aan te doen steunt Bellot het voorstel van Vias om de boetes voor middenvakrijden op te trekken tot 118 euro. Daarmee zou het een overtreding van de tweede graad worden, en wordt de boete even hoog als rechts inhalen, iets waar de Belgen - weinig benijdenswaardig - Europees kampioen in zijn. Een mogelijke wetswijziging zal volgens Vias ten vroegste iets voor 2018 zijn.