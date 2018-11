Worden we “overspoeld” door een nieuwe instroom asielzoekers? De cijfers op een rijtje TT IVDE

28 november 2018

14u16 14 CD&V-migratie-experte Nahima Lanjri vraagt zich vandaag in Het Laatste Nieuws af of staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) “de boel laat verrotten”. “U wekt de indruk dat we overspoeld worden met asielaanvragen, dat is niet zo”, zo is Lanjri kritisch voor haar meerderheidspartner. Francken zelf houdt het erop dat we “in crisismodus” zijn, reden waarom hij het aantal aanvragen tot 60 per dag heeft beperkt. Maar om welke cijfers gaat het nu eigenlijk juist?

Het aantal asielaanvragen neemt effectief sinds een aantal maanden toe: in de maand oktober ging het om 2.750 aanvragen, blijkt uit de statistieken van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Dat is het hoogste aantal sinds begin 2016, toen we net uit de vluchtelingencrisis van 2015 kwamen en er zelfs vakantieparken en campings werden gebruikt als opvangcentrum. Het absoluut hoogste aantal blijft september 2015, toen ons land 6.830 asielaanvragen te verwerken kreeg.

Sinds midden 2016 bleef het aantal asielaanvragen relatief stabiel op ongeveer 1.700 per maand. Tot juli van dit jaar, toen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) plots opnieuw meer dan 2.000 asielaanvragen voor zich zag. Dat steeg in augustus en september naar ongeveer 2.350 en dus in oktober naar 2.750. Voor november zijn er nog geen cijfers beschikbaar.

Ook in Nederland en Duitsland

Ook Nederland kent trouwens een plotse opstoot van het aantal asielzoekers, klonk het gisteren bij de DVZ. Eind 2017 ging het nog om ongeveer 2.300 aanvragen per maand, de laatste drie maanden steeg dat cijfer naar ongeveer 2.900.

Duitsland kent in vergelijking met het voorjaar ook wel een stijging sinds de zomer, maar minder uitgesproken. In september daalde het aantal asielzoekers ineens, maar met ongeveer 15.000 aanvragen in oktober zit het land weer op het niveau van januari.

Aanvragen beperkt tot 60 per dag

Staatssecretaris Francken besliste vorige week in elk geval het aantal dagelijkse aanvragen te beperken tot ongeveer 60 per dag. “Die 60 per dag is eerder een richtlijn”, zegt DVZ-baas Freddy Roosemont daarover vandaag in onze krant. “Alle kwetsbaren krijgen opvang, ook al kloppen ze aan na de openingsuren.”

Ondanks oproepen vanuit de oppositie en de meerderheid is Francken niet van plan om de beperkingen op de registratie van asielzoekers bij te sturen. “Dat is de beslissing die ik heb genomen en ik houd mij eraan”, onderstreepte hij gisteren in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Het opvangnetwerk van Fedasil zit door de stijging op de rand van de verzadiging, maar volgens Francken zijn er verscheidene maatregelen genomen om de situatie op te vangen. Zo werken ambtenaren van de Dienst ook opnieuw op zaterdag om de toestroom van dossiers te behandelen.

Welke herkomstlanden?

Francken wees als verklaring voor de forse stijging van het aantal aanvragen vooral naar Palestina. Het aantal aanvragers van internationale bescherming is de laatste maanden inderdaad effectief toegenomen van een 150-tal dit voorjaar tot ongeveer 350 nu. Maar ook het aantal Syriërs, al jarenlang de grootste groep, nam in oktober opnieuw toe tot net geen 500 mensen.

De erkenningsgraad van Palestijnen bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zit in de buurt van 90 procent. Het beleid van het CGVS wordt momenteel herzien, verduidelijkte Francken al. Tegen het einde van de week zal het Commissariaat-Generaal een nieuwe nota over de Palestijnse gebieden publiceren. De staatssecretaris gaat ook overleg plegen met de minister van Justitie, want hij vermoedt de betrokkenheid van illegale netwerken.

Conclusie: geen overspoeling, wel stijging

CD&V-Kamerlid Lanjri verwijt Francken de cijfers voor te stellen als een “overspoeling”. Francken zelf gebruikte die woorden niet. Wel heeft hij het over een “crisismodus”. Over het gebruik van bepaalde woorden kan uiteraard gediscussieerd worden, maar de cijfers tonen wel duidelijk aan dat het aantal asielaanvragen stijgt. Ten opzichte van 2015 valt de stijging mee, al blijft dat jaar een uitzondering.