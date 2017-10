Worden verklikkers zoals Coyote en Waze verboden? 19u30

Bron: vtmnieuws.be 0 Verkliksystemen zoals Coyote zouden de exacte locatie van flitspalen niet mogen verraden. Dat vindt VIAS, het instituut voor de verkeersveiligheid. De verklikkers zouden hooguit een ruime zone mogen aangeven waar geflitst wordt, luidt het.

Coyote is razend populair in ons land, met naar eigen zeggen meer dan 1,1 miljoen gebruikers. Met het toestelletje of de app voor de smartphone melden bestuurders elkaar waar flitscontroles staan, iets wat je ook kan via de populaire app Waze.



Het VIAS-instituut wil dat soort hulpmiddelen nu verbieden, en pleit voor een systeem zoals in Frankrijk. Bij ons tonen die apps namelijk de exacte locatie van de flitscontrole, maar in Frankrijk tonen ze enkel een groter gebied waarbinnen mogelijk geflitst wordt.



"Als men een zone aanduidt eerder dan een precieze flitslocatie, dan gaan de chauffeurs hun snelheid over een langere afstand aanpassen", zegt CEO Karin Genoe van VIAS. De federale wegpolitie is ook voorstander van dit zonesysteem.



Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zegt dat hij met VIAS wil praten over het voorstel en daarna zal onderzoeken op welke manier de wet aangepast kan worden.