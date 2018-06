Worden pendelaars komende weken gekweld door 12 dagen spoorstaking? Socialistische vakbond kondigt nog eens extra staking van 48 uur aan

KVE

15 juni 2018

08u16

Bron: Belga

De Franstalige socialistische vakbond CGSP kondigt een stakingsaanzegging aan voor 48 uur vanaf donderdag 28 juni om 22.00 uur. Ze doet dat omdat het spoorpersoneel niet opgenomen is in de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten. Treinreizigers kunnen zich ondertussen in het slechtste geval opmaken voor twaalf dagen van hinder op het spoor de komende maand.