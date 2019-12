Worden Infrabel en NMBS straks veroordeeld op proces treinramp Buizingen? HAA

03 december 2019

09u45

Bron: Belga 0 De Brusselse politierechtbank velt vandaag haar vonnis over de treinramp in Buizingen, die op 15 februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen. Het openbaar ministerie vervolgt daarin Infrabel, de NMBS en de treinbestuurder van een van de betrokken treinen. De verdediging van die laatste voerde aan dat de strafvordering onontvankelijk is, omdat het onderzoek niet correct verlopen is. Volgens de verdediging moet de zwaarste fout sowieso bij Infrabel en de NMBS gelegd worden.

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlak bij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar ‘s Gravenbrakel botste om 08.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, onder wie de treinbestuurder van de IC-trein. Minstens 310 personen raakten gewond, onder wie ook de treinbestuurder van de P-trein, en de 2 treinbegeleiders van beide treinen.

Het Brusselse parket vorderde meteen een onderzoeksrechter, die het onderzoek in handen gaf van de federale spoorwegpolitie en een college van 5 experts aanduidde. Op 14 februari 2012 legden de deskundigen een eerste verslag neer na een zeer uitgebreide en grondige expertise, waarna de onderzoeksrechter een aanvullend verslag vroeg, dat werd neergelegd op 14 februari 2014.

Het onderzoek naar de treinramp werd vanaf 1 april 2014 overgenomen door het pas opgerichte parket Halle-Vilvoorde, en in september 2014 besloot de onderzoeksrechter de treinbestuurder van de P-trein, de NMBS en Infrabel in verdenking te stellen. Die onderzoeksrechter ging begin 2015 echter met pensioen, zodat het onderzoek moest overgenomen worden door een collega.

Intussen konden de vertegenwoordigers van Infrabel en de NMBS wel verhoord worden, maar vroeg de treinbestuurder de vertaling van een aantal stukken, liet hij zijn verhoor herhaaldelijk uitstellen en vroeg hij om het hele verdere onderzoek door een Franstalige onderzoeksrechter te laten voortzetten. Dat verzoek werd door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling verworpen, waarna de man in juli 2016 uiteindelijk toch kon verhoord worden.

Eind september 2016 pas kon de onderzoeksrechter zijn onderzoek afsluiten, waarna het parket zijn eindvordering kon opstellen. In maart 2018 verwees de Brusselse raadkamer uiteindelijk de treinbestuurder, de NMBS en Infrabel door naar de politierechtbank in Halle. Daar diende de verdediging van de treinbestuurder meteen een verzoek tot taalwijziging in. Dat verzoek werd door de politierechtbank afgewezen, maar in beroep door de arrondissementsrechtbank wel ingewilligd.

Op het proces eiste het openbaar ministerie aanvankelijk een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel voor de treinbestuurder, om zich plots toch aan te sluiten bij de verdediging. Die stelde in haar pleidooi dat moet gekeken worden naar wie de grootste fout had begaan: de bestuurder of de rechtspersonen NMBS en Infrabel. Als de zwaarste fout bij die laatsten ligt, kan de rechtbank de bestuurder wel nog schuldig verklaren, maar de bestuurder geen straf meer opleggen.

Voor de NMBS, die enkele jaren voordien al veroordeeld was voor de treinramp in Pécrot, eiste het openbaar ministerie een effectieve geldboete van 700.000 euro, en voor Infrabel een geldboete van 650.000 euro.