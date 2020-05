Woordvoerster FAVV dient klacht in wegens bedreigingen na heisa rond katje Lee SPS

16 mei 2020

14u54

Bron: Belga 158 Een woordvoerster van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft een klacht ingediend bij de politie wegens bedreigingen in het dossier rond katje Lee. Dat bevestigt het FAVV.



Het FAVV dagvaardde de Stabroekse Selena Ali om haar te dwingen een kat die ze meebracht uit Peru af te staan voor euthanasie. Het dossier werd gisteren voor de Antwerpse rechtbank ingeleid, er wordt gepleit op 29 mei. Ali kreeg aan het gerechtsgebouw en via sociale media heel veel steun van het grote publiek, waarop nu ook iemand bedreigingen uitte ten aanzien van de woordvoerster van het FAVV.

"Binnen het FAVV bestaat er een procedure voor wanneer een van onze medewerkers (doods)bedreigingen krijgt", laat woordvoerster Liesbeth Van de Voorde weten. "Indien dat het geval is, kunnen onze medewerkers een klacht indienen bij de politie. Ik kan bevestigen dat er een klacht werd ingediend, maar meer kunnen wij hier niet over kwijt.”

Selena Ali bracht begin april zonder toestemming van het FAVV een kat mee uit Peru. Omdat de mogelijkheid bestaat dat het dier rabiës of hondsdolheid heeft, een zeer dodelijke ziekte die sinds 2001 niet meer voorkomt in ons land, stelt het FAVV dat het dier geëuthanaseerd moet worden. Omdat Ali het dier niet wilde afstaan, stelde het FAVV een procedure in voor de Antwerpse rechtbank, waarin de organisatie een dwangsom van 5.000 euro eiste voor elk uur dat het katje bij haar eigenares bleef.

Beide partijen mogen op 29 mei hun standpunt verdedigen. Intussen is onduidelijk waar katje Lee verblijft.

Bekijk ook: is er écht geen alternatief? Dit zegt viroloog Van Gucht



