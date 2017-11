Woordvoerder Partido Popular: "Vlamingen willen onafhankelijkheid en hopen dus dat Catalaans proces succesvol is" ADN

14u59

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde scherp op de uithaal van de Partido Popular, de partij van de Spaanse premier Mariano Rajoy, aan het adres van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De zaak van Carles Puigdemont is een voorwendsel om de spanningen in België tussen Walen en Vlaamse voorstanders van onafhankelijkheid te voeden. Dat stelt de woordvoerder van de Spaanse Partido Popular (PP) en ondervoorzitter van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement, Esteban González Pons, op de Spaanse televisie. De Spanjaard haalde gisteren zwaar uit naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en de N-VA.

"Er is geen conflict tussen België en Spanje, maar een intern Belgisch conflict tussen Wallonië en Vlaanderen", stelt het Spaanse Europarlementslid en lid van de PP vandaag. "De Vlamingen zijn voorstanders van onafhankelijkheid en willen daarom dat het Catalaanse proces succesvol is."

Terwijl de N-VA en PP elkaar aanvallen over hun verleden stelt Pons dat "mijnheer Jambon tot een partij behoort die met de Duitse bezetter collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een xenofobe partij waarmee niemand zou moeten samenwerken". Volgens het Spaanse Europarlementslid is er "in België een probleem tussen Europese partijen en xenofobe en ant-Europese partijen, waarbij Carles Puigdemont niet meer dan een excuus is".

Hij is van oordeel dat Carles Puigdemont en de vier ministers van zijn regering niet naar het Belgische gerecht, maar naar het Vlaamse gerecht gestapt zijn. Gonzalez Pons wijst erop dat Puigdemont Frans spreekt, maar "een Vlaamse rechter wilde omdat hij hoopt dat er onder de nationalisten een rechter zou zijn die hem gunstig gezind zou zijn".