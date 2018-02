Woord voor woord - Renaud Hardy: "Ik wilde terroriseren. De pijn die ik voelde overbrengen op iemand anders" Veronique Coopmans Hanne Adriaen

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voor het Tongerse hof van assisen is deze namiddag seriedoder Renaud Hardy (55) verhoord. Hij staat terecht voor twee moorden, verkrachtingen met folteringen en twee moordpogingen. In november bekende hij de feiten. Deze voormiddag werd de akte van beschuldiging voorgelezen en kwamen de raadsmannen van de burgerlijke partijen aan het woord.

Lees hieronder woord voor woord het verhoor van Hardy.

Kan u ons wat meer vertellen over u jeugdjaren? Wat herinnert u zich van de eerste twaalf jaar van uw leven?

"Ik wil mij in de eerst plaats excuseren, mea culpa mea maxima culpa (barst in tranen uit- lange stilte). Ik kan de klok niet meer terugdraaien, maar het spijt mij zo. Ik heb twee zussen, wij woonden in Mechelen. Mijn moeder deed zo goed mogelijk haar best om het huwelijk te laten werken. Mijn ouders leerden elkaar kennen in de Congo. Zij was stewardess. Ze kregen drie kinderen."

"Mijn vader was een intelligent man, maar vond zijn plaats niet in de structuur van het gezin. Hij was muzikaal, maar ik heb hem nooit zien werken. Hij was regelmatig dronken. Mijn moeder riep altijd tegen hem. Ik zal altijd op mijn kamer. Vandaar mijn aversie naar vrouwen toe. Ik vertrouw geen vrouwen. Als ik aandacht vroeg aan mijn moeder lukte dat niet. School interesseerde mij niet. Ik wilde vrij zijn en mijn goesting doen."

Waren dat stevige ruzies thuis?

"Mijn moeder was een heel stevige vrouw, ze wist wat ze wilde."

Hebt u ooit partnergeweld gezien buiten verbaal geweld? Fysieke agressie?

"Fricties, wrijvingen, irritaties, actie en reactie, echtelijke moeilijkheden, ja. Mijn zussen zijn in Antwerpen gaan wonen en ik ben thuis gebleven."

U zat ook een tijdje aan zee op school?

"Ja. Ik was het mooiste kindje. Mijn moeder was trots op mij, ja en ik was zelf ook trots op mezelf."

Wat was uw hobby als kind?

"Fietsen en kattenkwaad uitsteken. Ik ben nooit met mijn ouders op verlof geweest of op restaurant. Ik ging soms wel naar mijn tante in Wommelgem."

Uw moeder is van adel?

"Ja klopt, ze sprak ook Frans tegen mij. Mijn overgrootouders wonen in een kasteel in Deurne."

Hoe was uw relatie met uw moeder?

"Ze was zeer kordaat, zo en niet anders (herhaalt het in het Frans)."

Heeft u ooit slagen gekregen van haar? Een opvoedkundige tik of ging dat verder?

Hardy kijkt rond - zwijgt zeer lang - wrijft over zijn baardje en staart naar de voorzitter. Zijn advocaat herhaalt de vraag en zegt dat hij daar toch kan op antwoorden.

"Ik heb een moeilijke jeugd gehad, ja, maar ik wil haar niet zwartmaken."

Werden de kinderen bij u thuis geslagen door vader of door moeder?

Hardy zwijgt weer en antwoordt niet. "Ik wil mijn moeder die nu 88 jaar is nu niet gaan culpabiliseren, sorry." Hij barst weer in snikken uit.

Uw zussen maken daar geen gewag van?

U voelt toch dat ik aanstuur op een positieve confirmatie? "Ik heb een aversie aan lichamelijk contact van in mijn jeugd."

Welke trauma’s heeft u dan aan uw jeugd overgehouden?

Hardy zwijgt weer. Het stelselmatig vereenzamen op uw kamer, ja.

Welk diploma heeft u?

"Ik heb mijn middelbare studies niet afgemaakt. Ik volgde de afdeling elektriciteit. Ik heb de wereld gezien, altijd gesport. Ik ben gaan werken in Turkije, als reisagent vooraan in de bus."

U heeft lang thuis gewoond?

"Ja, tot ik een seksuologe heb leren kennen."

Wat heeft u als werk gedaan?

"Zo weinig mogelijk."

Daarna legt hij uit dat hij wel nog gewerkt heeft voor de stad Mechelen bijvoorbeeld.

"Maar ik heb nooit niet gezwegen. Ik ging altijd in discussie. Nu zit ik al twee jaar in de gevangenis, maar ik krijg van niemand bezoek."

Wanneer heeft u voor het eerst een relatie gehad?

"Toen ik 13 was. Er was toen een vrouw van 38 en die sprong op mij en het was gedaan."

Seks en seksualiteit, was dat belangrijk voor u?

"Als ik met een vrouw stond te dansen, zei die al eens 'ik wil met u vrijen'. Maar ik ging daar niet op in.

De voorzitter beschrijft dat vrouwen getuigden dat het voor Hardy altijd om seks ging en om niets anders. Dat hij seksverslaafd was.

"Wat de mensen allemaal vertellen. Niet te geloven. Toen ik in de sporthal werkte, zeiden ze ook dat ik aan de kleine kinderen zat in de kleedkamers. En dat in het post-Dutroux tijdperk."

'Seksualiteit is voor mij als eten, vier keer per dag is nodig.' Klopt dat?

"Ja, als gij met een schoon vrouw zit, wilt ge dat toch ook."

Het gaat niet over mij, maar over u. Er werd een grote hoeveelheid pornografisch materiaal aangetroffen, vertel daar eens over.

"Tachtig procent van de mannen kijkt porno. Een man alleen thuis kijkt porno. Ik ben nieuwsgierig van aard en ik leer graag bij. Ook in fotografie en sport. Ik ben altijd op zoek naar informatie, dus ook over porno."

"Ik had een vriendin die geïnteresseerd was in SM. Die zei dat ze van mij slaag kreeg, maar ze stond daar altijd terug. Kent u het verhaal van de SM-rechter?"

We hebben het vandaag over u.

"Ja, maar die vrouw was depressief tot ze heviger seksueel contact kreeg."

Dat is totaal naast de kwestie. Ik wil het over u hebben.

De voorzitter ondervraagt Hardy daarna over zijn ziekte. De beschuldigde lijdt aan de ziekte van Parkinson en moet hiervoor medicatie nemen.

Wanneer heeft u voor het eerst gemerkt dat u ziek was?

"Ik heb altijd veel sport gedaan. Op een ogenblik begon mijn arm te slepen. In de fitness noemden ze mij ‘John Wayne’, maar ja, ik dacht 'slikken en doorgaan'. In 2007 hebben ze dan Parkinson vastgesteld. Dan hebben ze mij dopamine gegeven. Ik ben daarna gestopt met werken."

Hardy werkte tot dan nog in de sporthal van de stad Mechelen.

Maar u had wel geld genoeg?

"Ja, gekregen van mijn moeder, van een nonkel en van Sinterklaas."

Hoeveel heeft u gekregen van Sinterklaas?

Daar antwoordt Hardy niet op. Hij begint een verhaal over "foto’s trekken".

Wat zijn uw hobby’s: met telegeleide autootjes rijden en massages geven?

"Ja, ik heb magische handen. Mevrouw Lemmens, bijvoorbeeld, die huppelde naar huis, hé. Ik had olie, muziek, heel belangrijk. Hoe ik dat geleerd heb? In de bibliotheek, via internet, mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam, nvdr.)."

Voorzitter Thijs vraagt naar "een andere hobby" van Hardy, "fotografie".

U nam ook foto’s van jongere meisjes?

"Ik zag een groep meisjes en ik zei 'als ge wilt trek ik een foto van u', maar ene Maarten die ik ken, die vertelde hen dat ik in de bak gezeten had voor kinderporno."

Waarom zou die dat zeggen?

"Omdat het een klootzak is."

Bent u ooit in bezit geweest van kinderporno?

"Ik ben vier jaar lang bijna elke dag naar de sauna geweest. Aan de toog deed ik een badjas aan, maar in de sauna was ik naakt. Daar zag ik al eens iemand met zijn dochter van dertien jaar. Is dat dan kinderporno?"

Heeft u ooit kinderen naakt gefotografeerd?

"Neen, nooit. Als ge verdacht wordt van kinderporno slaan ze u in de bak verrot."

Er zijn afbeeldingen gevonden die als kinderporno kunnen beschouwd worden. U bent daarvoor al eens voor de rechtbank gekomen. Die procedure is nog hangende in graad van beroep. Klopt dat?

"Ik kan daar niet ja of neen op antwoorden. Er is een hele hoop data binnengetrokken. Daar zal iets bij hebben kunnen zitten. Maar dat ging vooral over over nudisme."

De zitting wordt een kwartier geschorst. De voorzitter hervat daarna zijn verhoor.

Ik ga een vraag stellen, maar vrees dat u niet to the point gaat zijn. (Hardy antwoordt veel naast de kwestie).

Wanneer waren voor u de gelukkigste jaren?

"Goede vraag. Mijn jeugdjaren denk ik, met de vrienden uit de buurt, met de fiets rondrijden, tot mijn twaalfde zo.

Wat zijn u sterke en uw zwakke eigenschappen?

"Goede eigenschappen: communicatief, eloquentie, doorzicht, het al kunnen zien aan iemand zijn gelaatstrekken wat iemand zijn antwoord gaat zijn, actie en reactie,..."

"Ik heb nu al een tijd in de gevangenis gezeten, ik probeer mezelf moed in te spreken, maar ik ben aan de verliezende kant. In de gevangenis moet ge zwijgen, anders lukt het niet."

Wat zijn uw zwakkere punten?

"Dat ik niet kan zwijgen. Als ik gelijk heb, heb ik gelijk."

Vindt u uzelf dominant?

Hardy geeft opnieuw een ontwijkend antwoord.

"Aangesproken worden met ‘monseigneur’ of ‘voorzitter’, dat is eerder een vorm van respect, vind ik."

De voorzitter zet Hardy op zijn plaats en zegt dat hij moet antwoorden op de vragen.

Als ik vraag of u appelen lust, begin dan niet over peren en appelsienen. Wat vindt u nog belangrijk om te vermelden?

"Ik heb op het verkeerde moment op de verkeerde mensen vertrouwd, en die hebben mij misbruikt. Daarom ben ik beginnen te moorden."

De voorzitter verlegt de focus van het verhoor naar de feiten die Hardy ten laste worden gelegd. Hij wordt beschuldigd van twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen. In mei 2014 doodde de 55-jarige beschuldigde de 82-jarige Maria Walschaerts in haar woning in Mechelen. Er werden ook sporen van misbruik aangetroffen op haar lichaam.

Hoe kende u mevrouw Walschaerts?

"Ik heb eens bij haar aangebeld en heb haar toen gesproken aan de deur. Dat was misschien een jaar voor de feiten. Ik was toen eigenlijk op zoek naar een Caroline die in de buurt woonde en daar groenten kweekte…"

Op de vraag wat er gebeurd is, geeft Hardy een ontwijkend en verwarrend antwoord.

"Een vogeltje dat uit een nestje gevallen is daar heb ik schrik van om het pijn te doen. En daar ben ik als een razende tekeer gegaan…"

Maar u durft wel iemand de keel toe te knijpen tijdens de seks tot ze bewusteloos valt?

Hardy antwoordt opnieuw naast de kwestie.

U heeft de feiten allemaal lang ontkend. Waarom heeft u nu wel bekend en verklaringen afgelegd?

"Mijn advocaat heeft mij aangeraden mijn verantwoordelijkheid op te nemen voor de slachtoffers en de nabestaanden. Anders had ik het begraven gelaten. Het was niet uit slechte wil, maar ik dacht 'wat ik daar heb uitgestoken, dat wil ik nooit meer ophalen'."

Wat was de aanleiding om op die dag terug naar mevrouw Walschaerts te gaan?

"Ik heb hulp nodig om naar de winkel te gaan. Doris deed dat meestal maar ze kwam de afspraken niet na en dat maakte mij radeloos. Ook Van Boxsom was mij aan het dumpen... Mensen hebben mij in de steek gelaten….

Maar waarom werd u dan zo razend?

"Ik was ook onder invloed van cocaïne. Dat nam ik al dertig jaar, van voor ik Parkinson had."

Wanneer besliste u om naar mevrouw Walschaerts te gaan?

"In een 'split second' was dat. Het is niet zo dat ge dat aan de koffietafel ’s morgens beslist. Na de afwijzing van Doris was ik wit van woede. Waarom ik juist naar haar ging? Dat is een goede vraag… "

Hardy geeft geen antwoord.

Als je toch aan de nabestaanden wil denken, antwoord dan, waarom mevrouw Walschaerts en niet Doris, bijvoorbeeld, waar u kwaad op was?

De beschuldigde antwoordt weer niet.

Omdat ze afgelegen woonde?

"Dat kan ja."

En wat wilde u doen?

"Terroriseren. De pijn die ik voelde overbrengen op iemand anders. Het is alsof ge recht door een muur loopt."

En hoe ging je dat dan doen, haar terroriseren?

"Mijn bloed was aan het koken."

Wat had je bij je toen je uit de auto stapte?

"Een buis, een hamer, een schroevendraaier, handschoenen ook, voor als het uit de hand zou lopen."

Had u ook een fototoestel mee of iets om te filmen?

Hardy verklaarde eerder dat hij een (deel van) de feiten gefilmd had. Hij heeft de beelden nadien naar eigen zeggen bekeken, maar vernietigd wegens te gevaarlijk.

"Het was zo’n chaos in mijn hoofd, ik weet het niet meer. Ik denk wel dat ik dan iets mee had om te filmen, ja. Waarom weet ik niet."

"Zo kreeg ik ook eens een ingeving dat ik een gezin van drie moest gaan uitmoorden met een klein bijltje. Dat is totaal kinky he."

Bij mevrouw Doms is de film wel teruggevonden. Als dat bij mevrouw Walschaerts ook gebeurd is, kan dat toch wijzen op een reflex die u heeft? Heeft u dan van bij het begin de intentie om dat ‘terroriseren’ te filmen?

“Misschien om het voor mezelf te beseffen."

U heeft verklaard aan de onderzoeksrechter dat het was omdat u wist dat er een markt is voor zulke filmpjes.

Renaud Hardy antwoordt weer volledig naast de kwestie.

"Toen de speurders vroegen naar het aantal slagen, dat wist ik ook niet… Ik ben niet 100% zeker dat er een camera bij was."

Hoe bent u binnen geraakt bij mevrouw Walschaerts?

"Ik heb de achterdeur ingeklopt met die buis. Ik had ook een ijzeren fietsslot bij. Die mevrouw zag mij en is beginnen te roepen. Ik heb dan die kabel rond haar nek gedaan."

Keek ze u aan toen u dat deed?

“Ja."

Wat deed u toen?

Hardy voert een beweging uit dat hij het slachtoffer op de grond trekt.

En wat deed mevrouw Walschaerts, vocht ze voor haar leven?

De beschuldigde slaat zijn handen voor de ogen en richt zijn hoofd naar beneden.

Hoelang houdt u dat aansnoeren aan?

"Twee minuten…"

In uw verklaring zegt u dat haar tong uit haar mond kwam en dat die dik werd?

"Ja, ik zat toen op mijn knieën naast haar."

Waneer bent u dan gestopt met trekken?

(stilte) “Toen ik zag dat ze overleden was. Ik ben toen beginnen te roepen: ‘godverdoeme’. Ik ben even naar buiten gegaan. Toen ik weer binnenkwam, zag ik dat ze toch niet overleden was, want ze was terug recht gekrabbeld."

Wat heeft u toen gedaan?

"Ik probeer het mij terug voor de geest te halen maar... Ik denk dat ik haar gestampt heb."

En u heeft het fietslot terug om haar nek gedaan. Wat heeft u toen gedaan?

"Ik heb haar met het fietsslot over de vloer getrokken naar de andere kamer.”

Wat is daar dan gebeurd?

“Ik weet het niet. Ik voelde een zodanige haat en razernij.”

Het nachtkleed van mevrouw Walschaerts was opgerold tot boven de borsten, haar slip was afgetrokken tot op haar enkels. Welke seksuele aanrakingen zijn er geweest?

"Ik weet het niet, dat nachtkleed zal opgerold zijn door het verslepen."

U heeft toch verklaard dat u haar vernederd heeft?

Hardy antwoordt weer niet.

De voorzitter wijst Hardy op de vaststellingen uit het dossier: zijn schaamhaar werd op het slachtoffer aangetroffen, de deskundige heeft vastgesteld dat het slachtoffer gepenetreerd werd.

Hardy heeft daar eerst geen antwoord op.

“Of ik intieme aanrakingen stelde? Ik zou niet weten waarom dat nodig zou zijn geweest. Ik heb die mevrouw omgebracht maar voor de rest…..”

Wat heeft u daarna gedaan?

“Ik ben in mijn auto gestapt en heb mijn kledij verwisseld, om mogelijke sporen te wisselen.”

De waren de eerste feiten die u heeft gepleegd. Heeft u daar iets mee gedaan nadien, om te vermijden dat het een tweede keer zou gebeuren?

"Ik ben daarna vier jaar in therapie gegaan voor mijn Parkinson. Mijn problematiek van mijn jeugd kwam aan bod. Dat was zeer confronterend voor mij. Ze konden mij niet echt helpen."

Renaud Hardy wordt ook verdacht van poging tot moord op Annie H. Op 30 september 2014 probeerde hij haar woning binnen te dringen, maar slaagde daar niet in.

Hoe kwam u erbij om op 30 september 2014 naar het huis van Annie H. te rijden?

"Ik ben gewoon wat gaan rondrijden. Toen kwam ik op een plaats waar ik dacht, hier ga ik toeslaan. Ik had een ingeving dat ik een gezin wilde gaan uitmoorden met een klein bijltje. Maar die mensen woonden daar al vier jaar niet meer. Ik ben dan doorgereden naar dat huis (van slachtoffer Annie H., nvdr)."

U wist intussen toch wat er kon gebeuren als u zo kwaad was, want het was al eerder fout gegaan?

“Ja, maar wat moest ik doen, naar de politie gaan? Ik zat tussen hamer en aambeeld. Ik wist wat ik ervoor al had gedaan.”

Wat had u gedaan als u binnen was geraakt in het huis van Annie H.?

“Als ik binnen had willen zijn, dan was ik wel binnen geraakt. Ik wilde haar een beetje terroriseren.”

Voorzitter Thys sluit het verhoor van Renaud Hardy af om 18 uur. De eerste zittingsdag zit erop. Morgenvroeg wordt het verhoor verdergezet.