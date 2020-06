Woonzorgcentra mogen vanaf 10 juni opnieuw meer bezoekers ontvangen HAA

05 juni 2020

16u04 0 De Vlaamse taskforce voor de woonzorgcentra heeft een nieuwe bezoekersregeling uitgewerkt die al op 10 juni ingaat. Dat meldt de taskforce Zorg in een persbericht.

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat we vanaf maandag opnieuw met iets meer mensen mogen afspreken, en nu krijgen ook de woonzorgcentra goed nieuws. Vanaf 10 juni geldt er een nieuwe bezoekersregeling in de rusthuizen. De taskforce heeft hiertoe een aangepast kader uitgewerkt. Het is aan elk woonzorgcentrum afzonderlijk om een bezoekersregeling uit te werken. Daarbij moet nog altijd rekening worden gehouden met een aantal veiligheidscriteria, zoals afstand houden en alle bezoek registreren.

De bezoekmogelijkheid kan anders zijn per afdeling en zelfs per bewoner, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico’s, staat in het persbericht. Bewoners krijgen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid meer bezoekers te ontvangen en de voorziening te verlaten. Ook voor bezoek aan cafetaria en restaurant worden aanpassingen voorzien. Voor autonome assistentiewoningen kan de nieuwe bezoekersregeling vanaf 8 juni ingaan, conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

