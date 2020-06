Woonzorgcentra mogen vanaf 10 juni meer bezoekers ontvangen: “Veel mensen snakken hiernaar” HAA

05 juni 2020

16u04 76 De Vlaamse taskforce voor de woonzorgcentra heeft een nieuwe bezoekersregeling uitgewerkt die al op 10 juni ingaat. Dat meldt de Taskforce Zorg in een persbericht. “Heel veel mensen snakken hiernaar en zullen aftellen naar 10 juni”, reageert Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat we vanaf maandag opnieuw met iets meer mensen mogen afspreken, en nu krijgen ook de Vlaamse woonzorgcentra goed nieuws. Vanaf 10 juni geldt er een nieuwe bezoekersregeling in de rusthuizen. De taskforce heeft hiertoe een aangepast kader uitgewerkt. Het is vervolgens aan elk woonzorgcentrum afzonderlijk om een bezoekersregeling uit te werken.

Evenwicht

“De verdere versoepeling van de bezoekregeling is een belangrijke stap voor bewoners en hun familie”, zegt Karine Moykens, voorzitter van de taskforce. “De bezoekregeling in elk woonzorgcentrum moet het evenwicht vinden tussen veiligheid en welzijn.”



In de praktijk betekent de regeling dat de bezoekmogelijkheid anders kan zijn per afdeling en zelfs per bewoner, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico’s. Bewoners krijgen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid meer bezoekers te ontvangen en de voorziening te verlaten. Bezoek in open lucht is nog altijd te verkiezen, maar bezoek is in principe ook mogelijk in een bezoekersruimte, op de kamer van bewoners en ook in gemeenschappelijke ruimtes, staat in het persbericht.

Ook voor bezoek aan cafetaria en restaurant worden aanpassingen voorzien. Voor autonome assistentiewoningen kan de nieuwe bezoekersregeling vanaf 8 juni ingaan.

De veiligheid en bescherming tegen het virus blijven absoluut voorop staan, en tegelijk geven we meer ruimte om elkaar te zien Minister Wouter Beke (CD&V)

Minister Beke

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zegt heel tevreden te zijn met de beslissing van de taskforce. “Nu steeds meer versoepelingen gebeuren die opnieuw meer sociaal contact mogelijk maken, moeten we ook denken aan de bewoners van de woonzorgcentra en hun familie. De veiligheid en bescherming tegen het virus blijven absoluut voorop staan, en tegelijk geven we meer ruimte om elkaar te zien. Heel veel mensen snakken hiernaar en zullen aftellen naar 10 juni.”

