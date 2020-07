Exclusief voor abonnees

Woonzorgcentra boos omdat overheid plots onaangekondigde inspecties stuurt: “Een slag in ons gezicht”

Jeroen Bossaert

10 juli 2020

12u39

2

De Vlaamse woonzorgcentra zijn boos. Ze ontvingen allemaal een brief waarin de overheid waarschuwt dat ze de komende weken op een onverwacht moment een inspecteur over de vloer zullen krijgen. In de sector valt iedereen van zijn stoel. “Dit is niet overlegd en voelt als een koude douche.”