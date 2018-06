Woonwagens zigeunerkamp gaan in vlammen op in Anderlecht Silke Vandenbroeck

25 juni 2018

19u37

Bron: eigen berichtgeving, belga 2 In een zigeunerkamp in Anderlecht is vanavond een brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. "De brandweer is ter plaatse. Er is voornamelijk veel rookontwikkeling", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer.

Het kamp in de Dantestraat werd geëvacueerd. Drie woonwagens gingen in vlammen op.

De rookpluim was zichtbaar tot in het centrum van Brussel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Another fire in #Molenbeek ? #Anderlecht ? Direction Porte de Ninove #bruxelles #brussels @BRUZZbe pic.twitter.com/kQtibjLuGN Tine Declerck(@ TineDeclerck) link