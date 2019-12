Woonwagenbewoners dienen klacht in tegen PS-schepen die zigeuners “parasietensoort” noemde kv

30 december 2019

18u33

Bron: Belga 0 De voorzitter van het Belgische comité van woonwagenbewoners heeft een klacht ingediend tegen schepen Benoît Hons van Neupré (Luik), voor het aanzetten tot haat. Dat maakt de advocaat van de voorzitter vandaag bekend.

De PS-schepen van Toerisme en Onderwijs werd tijdens een reis in Spanje beroofd en in een bericht op Facebook gaf hij zigeuners daarvan de schuld. Hij had het onder meer over "een parasietensoort die leeft van diefstal". RTL pikte het bericht op.

Later legde Hons in een nieuw bericht uit dat hij en zijn vrouw door vrouwen "behorende tot de zigeunergemeenschap" waren benaderd om takjes rozemarijn te kopen. "We hebben hun aanbod meerdere malen afgewezen. Een kwartier later (..) stelde ik verbaasd vast dat mijn reistas (identiteitspapieren, bankkaart, bril en geld) verdwenen was". De schepen zegt dat hij het bericht schreef toen hij moe en geëmotioneerd was en bood zijn verontschuldigingen aan "bij iedereen die ik heb beledigd in hun identiteit, cultuur en levenswijze.”



Het Belgische comité van de woonwagenbewoners wil het daar echter niet bij laten. Voorzitter Etienne Charpentier, heeft een klacht ingediend bij het gerecht en bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. De voorzitter wijst op "de vervolgingen waarvan de leden van deze gemeenschap heel hun geschiedenis het slachtoffer zijn geweest, vooral onder het naziregime", aldus de advocaat van Charpentier, Jean-Marie Dermagne.