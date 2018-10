Woonproblematiek domineert Gents kopstukkendebat IB

03 oktober 2018

00u48

In Gent ging het in het kopstukkendebat georganiseerd door de Arteveldehogeschool gisterenavond, vooral over het woonbeleid dat de voorbije legislaturen is gevoerd. In de nasleep van een VRT-reportage over schrijnende toestanden in de Bernadettewijk beantwoordt N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt de vraag om extra geld voor sociale woningen afwijzend. "De budgetten zijn verhoogd", klinkt het.

"Dit krijgt niemand verkocht", geeft Rudy Coddens (sp.a) toe aan de moderator, geflankeerd door kartelpartner Elke Decruynaere (Groen) die de betwiste leefomstandigheden "vreselijk" vindt. De lijsttrekker van het rood-groene kartel herhaalt dat Vlaamse onderfinanciering voor moeilijkheden zorgt bij stedelijke sociale huisvestingsmaatschappijen, gecombineerd met huurachterstanden, een groot probleem bij WoninGent.

De sp.a-lijsttrekker wijst op een inhaalbeweging in Gent die zich onder meer toont in de nieuwe Rabottorens of het sociale huisvestingsproject langs de Jubileumlaan. "Honderden mensen uit slechte huisvesting zijn verhuisd", klinkt het, "en de stad Gent heeft 17 miljoen euro bijgepast". Een mismatch tussen huurgelden, die Vlaams decretaal zijn bepaald, en de effectieve kost leidt tot budgettaire krapte. Coddens wil een aangepast Vlaams financieringsmodel. Hij krijgt daarin steun van coalitiepartner Open Vld.

Doorgedreven renovatie

Mathias De Clercq wil een doorgedreven renovatie van sociale woningen en pleit voor een nieuw Vlaams systeem van huurpremies. Maar vooral oppositiepartij N-VA protesteert tegen de houding van het stadsbestuur. Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt neemt het op voor partijgenoot en bevoegd minister Homans en kaatst de bal terug. "Hoeveel geld heeft Gent al gevraagd aan de Vlaamse regering? Bij mijn weten 0 euro." Dinsdag gaf het kabinet van Homans aan dat de voorbije legislatuur een budget van 122 miljoen euro is uitgetrokken voor de projecten van WoninGent.

Van Bossuyt spreekt van wantoestanden en financieel wanbeheer bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Ook Vlaams Belang herinnert zich dat problemen al jarenlang worden aangekaart in de Gentse gemeenteraad. CD&V begrijp niet waarom het patrimonium van WoninGent niet beter is beheerd. "Een deel van de middelen moet gaan naar onderhoud, anders hebben we over dertig jaar ook problemen met de nieuwe blokken."