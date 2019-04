Woonplaats heeft nog steeds 200 euro invloed op energiefactuur TVC

11 april 2019

17u23

Bron: Belga 0 Het verschil in distributienettarief voor gas en elektriciteit loopt, ondanks een algemene daling in 2019, nog steeds op tot 200 euro. Minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) pleit voor één nettarief voor alle Vlaamse gezinnen. Ook consumentenorganisatie Test-Aankoop vindt de verschillen onverantwoord.

De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen dit jaar gemiddeld met respectievelijk 46 en 25 euro voor de gezinnen. Voor elektriciteit is het de tweede daling op rij, voor aardgas was er in 2018 nog een stijging.

Toch blijven de verschillen op basis van woonplaats erg groot. De nettarieven zijn het goedkoopst voor de gezinnen in het oosten van Oost-Vlaanderen, onder meer Beveren en Sint-Niklaas, die bediend worden door Intergem. Zij betalen 492 euro. Voor Imewo, actief in de gemeenten tussen Oostende en Lokeren, loopt dat al op tot 567 euro. De duurste tarieven worden aangerekend door Sibelgas Noord (onder meer Vilvoorde en Machelen) en Gaselwest (het westen van West-Vlaanderen). Zij rekenen respectievelijk 633 euro en 692 euro aan.

Minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) pleit voor één distributienettarief voor gas en elektriciteit, al mag ze dat niet doen in naam van de regering. N-VA is immers geen voorstander. "Het tarief verschilt onder meer omdat de netbeheerders worden geconfronteerd met verschillen in geografie", vindt Andries Gryffroy van N-VA. "Ook de investeringen die ze doen zijn verschillend en ze kunnen andere accenten leggen." Open Vld vindt die argumenten steeds minder verdedigbaar.

In de andere gewesten worden overigens vaak nog lagere tarieven aangerekend dan in de goedkoopste gebieden in Vlaanderen. AIEG, in de provincie Namen, vraagt 465 euro en Sibelga in Brussel 433 euro.