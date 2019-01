Wooninspectie pakt bij overtredingen steeds vaker ook andere panden huisjesmelker aan bvb

Bron: Belga 0 De Vlaams Wooninspectie heeft in 2017 bij 43 registraties van ernstige gevallen van 'krotverhuur' vastgesteld dat de eigenaar nog een aantal andere panden bezat, waarna die ook prioritair bekeken werden. Dat zijn er veel meer dan de 18 in 2013. Dat blijkt het antwoord van Vlaams minister Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Marc Hendrickx (N-VA).

Een van de prioriteiten die de Vlaamse Wooninspectie hanteert bij haar onderzoeken naar "woningen die gebreken vertonen met ernstige veiligheids- en/of gezondheidsrisico's voor de bewoners" is de aanpak van de zogenaamde "seriële eigenaars" (of huisjesmelkers) die meerdere panden bezitten. "Uit de vaststellingen op het terrein is immers geweten dat er bij dergelijke seriële verhuur dikwijls woningkwaliteitsproblemen zijn in meerdere panden", aldus Liesbeth Homans.

Andere panden

Bij een eerste vaststelling van een ernstige overtreding zal de Wooninspectie ook steeds nagaan of de betrokken eigenaar nog andere panden bezit en navraag doen bij de gemeente en lokale politie of er op vlak van woningkwaliteit problemen gekend zijn met één van diens panden. Blijkt dit het geval wordt getracht ook deze panden te onderzoeken. "Het parket voegt de verschillende dossiers vaak samen zodat de uiteindelijke bestraffing voor de rechtbank mogelijk hoger ligt", aldus de minister.

Marc Hendrix reageert tevreden op het feit dat het aantal keren dat verschillende panden van een "seriële eigenaar" onderzocht werden de afgelopen jaren sterk steeg. "Tot voor enkele jaren liepen deze huisjesmelkers immers maar sporadisch tegen de lamp. Terwijl onze diensten één van hun krotwoningen aanpakten gingen ze rustig elders verder met hun malafide praktijken. De nieuwe aanpak verhoogt de pakkans en jaagt de gekende veelplegers op. Dit is belangrijk, want nog teveel kwetsbare mensen riskeren hun leven in gevaarlijke, ongezonde en overbewoonde krotten, terwijl de eigenaars woekerwinsten maken", aldus Hendrickx.