Wooncrisis vluchtelingen erger met de dag IB

23 oktober 2019

06u10

Bron: Belga 10 OCMW's signaleren dat het alsmaar moeilijker wordt om in een paar maanden tijd een woning te vinden voor erkende vluchtelingen. Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen vandaag.

Burgerinitiatieven signaleerden deze zomer al dat ze meer noodsignalen krijgen van vrijwilligers die erkende vluchtelingen helpen te zoeken naar een huurwoning. Ondanks hun maandenlange inzet levert die zoektocht vaak niets op. Een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en ­Gemeenten (VVSG) bij lokale besturen bevestigt nu dat de wooncrisis voor vluchtelingen dramatisch wordt.

OCMW's vangen heel wat asielzoekers in lokale opvanginitiatieven op. Zodra een asielzoeker als vluchteling wordt erkend, heeft hij twee maanden de tijd om de opvang te verlaten. Die termijn kan eventueel tweemaal met een maand worden verlengd. Maar die ­termijn van twee maanden is te beperkt, blijkt in de praktijk: 51% van de OCMW's zegt dat het tot vier maanden duurt voor een erkende vluchteling de lokale ­opvang kan verlaten. 45% zegt zelfs dat het gemiddeld vijf maanden duurt.

Discriminatie en xenofobie

Dat vluchtelingen afhankelijk zijn van een leefloon schrikt veel eigenaars af. Maar OCMW's zien ook discriminatie en xenofobie. "Wij vragen de federale overheid dat erkende vluchtelingen meer tijd krijgen om de lokale opvang te verlaten", zegt Nathalie Debast, woordvoerster van de VVSG. Daarnaast pleit de VVSG voor oplossingen op de private huurmarkt.