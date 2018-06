Wooncomplex voor mensen met verstandelijke beperking geëvacueerd na brandstichting door bewoner Wouter Demuynck

08 juni 2018

20u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Geel is er om iets na 17 uur een korte brand ontstaan in Huis Helena, dat gespecialiseerde zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, aan de Van Hoornelaan. Een van de bewoners had brand gesticht, vermoedelijk door een matras in brand te steken.

De brand bleef beperkt tot de kamer van de bewoner en was snel onder controle. Wel zorgde de brand voor hevige rookontwikkeling in het gebouw. Daardoor moesten alle 40 bewoners geëvacueerd worden. Het grootste deel kon na een tweetal uur weer terecht op hun kamer.

Vijf à zes bewoners kunnen wegens de rookschade niet in hun kamer overnachten. Voor hen is een alternatief voorzien in enkele woonhuizen, vlak naast het wooncomplex.

Enkele bewoners hadden wat rook ingeademd, maar niemand raakte ernstig gewond.