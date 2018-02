Woningbrand op Zuid in Antwerpen ADN/SPS

06 februari 2018

16u14 0 In de Pacificatiestraat op het Antwerpse Zuid is deze namiddag brand uitgebroken in een rijhuis. Er was veel rookontwikkeling. Politie en brandweer waren snel ter plaatse.

Volgens de politie wijst alles op een accidentele brand. Het vuur ontstond vermoedelijk aan een elektriciteitskast. De bewoners waren niet thuis en er vielen dus geen gewonden. Een poes raakte wel bevangen door de rook en was even buiten bewustzijn, maar is weer aan de beterhand. De kat werd op straat gereanimeerd door de brandweer.

Later meer.