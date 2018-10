Woning vzw volledig verwoest na uitslaande brand in Lauwe Alexander Haezebrouck

30 oktober 2018

23u29 0 In de Wevelgemstraat in Lauwe is de woning van ‘Voedselhoek, Steuntje in de Rug’ vanavond volledig uitgebrand. In het huis woont het gezin van Curd Vergote met vier kinderen, zij konden allemaal tijdig en ongedeerd de vuurhaard ontkomen.

Omstreeks 21 uur brak plots brand uit in de woning van het gezin van Curd Vergote en Debby Vanhoutte. Vermoedelijk ontstond de brand in de badkamer.

Het vuur verspreidde zich nadien razendsnel over de hele woning die volledig verwoest werd. Al snel sloegen de vlammen door het dak en ontstond een enorme rookontwikkeling. “We hebben kunnen voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woningen ernaast”, zegt Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia.





Het gezin heeft vier jonge kinderen. Eén van hen lag op het moment dat de brand uitbrak te slapen. Ze slaagden erin allemaal op tijd en ongedeerd het huis te verlaten. Het gezin had ook enkele huisdieren, één hondje was na de brand nog spoorloos.

Bij de buren was op het moment van de brand niemand thuis. De brandweer was uren in de weer om het vuur, dat enkele keren opnieuw oplaaide, volledig te blussen.

Het gezin kan de nacht doorbrengen bij familie.

Curd Vergote en zijn vrouw Debby runnen vanuit het huis de vzw ‘Voedselhoek, Steuntje in de Rug’. Die heeft als doel om morele en materiële hulp te bieden aan mensen in nood, onder andere met voedselpakketten.

Het is niet de eerste keer dat het gezin te maken krijgt met brand. In 2012 werd hun woning al eens onbewoonbaar verklaard nadat achteraan het huis een autobatterij vuur vatte.