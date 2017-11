Woning tijdelijk onbewoonbaar na uitslaande brand in Herzele TVDN

In de Borsbekestraat in het Oost-Vlaamse Herzele is een woning tijdelijk onbewoonbaar na een uitslaande brand. Het vuur ontstond rond 19.15 uur op de bovenverdieping van de woning. De oorzaak van het inferno is nog niet bekend. Het waren overburen die de brand als eersten opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Niemand raakte gewond.

Tim Van Damme

