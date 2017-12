Woning onbewoonbaar nadat dak volledig wegbrandt VTT

19u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Marc De Roeck Brand Zandhoven

In Zandhoven is een woning in de Tulpenlaan zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt na een uitslaande brand. De brand was iets na 18 uur uitgebroken. Het dak is volledig weggebrand. Ook de rest van de woning liep zware schade op. Het pand is volledig onbewoonbaar. Via de garage grensde de woning aan een andere woning, maar die bleef gelukkig gespaard van schade. De bewoners van het getroffen huis waren niet thuis.

