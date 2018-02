Woning onbewoonbaar na brand in Vorselaar VTT

18 februari 2018

Een woning in de Merellaan in Vorselaar is onbewoonbaar verklaard nadat er zaterdagnamiddag brand ontstond onder de carport aan de zijkant van de woning. Het vuur sloeg al snel over naar de eerste verdieping. Die brandde nagenoeg volledig uit omdat er veel hout was gebruikt. De bewoners hebben tijdelijk onderdak gekregen in een hotel of bij familie. De oorzaak ligt vermoedelijk bij zelfontbranding van enkele doeken met restanten van chemische producten die onder de carport lagen.