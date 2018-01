Woning onbewoonbaar na brand in Kuurne LSI

23u21 1 Samyn

In het centrum van Kuurne is een woning voorlopig onbewoonbaar na een brand. Rond de schouw van de woning op de hoek van de Leiestraat en de Koning Leopold III-straat brak rond kwart over negen vrijdagavond brand uit. De bewoner merkte de rook zelf op en kon samen met zijn echtgenoot tijdig de woning verlaten en de brandweer bellen. Het vuur ontwikkelde zich via de isolatie van het dak. Om het vuur volledig te kunnen blussen, moest de brandweer een gat in het dak en in het plafond tussen de boven- en zolderverdieping maken. De bewoners, het koppel en hun twee kinderen, zullen alvast de nacht elders moeten doorbrengen.