Woning in Zottegem uitgebrand: brandweermannen redden bejaarde vrouw FEL

11u36

Bron: eigen berichtgeving 28 Frank Eeckhout

In het Oost-Vlaamse Zottegem is deze morgen een woning uitgebrand. De bewoonster, een bejaarde vrouw, werd door de brandweermannen uit de brandende woning gered en bedwelmd door de rook overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw verkeert niet in levensgevaar. Brandweerpost Zottegem kreeg de vlammen snel onder controle maar kon niet verhinderen dat de benedenverdieping van de woning volledig uitbrandde. Twee aanpalende woningen liepen licht rookschade op.