Woning in Rekkem volledig uitgebrand, bewoonster gewond aan gezicht en armen

ADN

04 maart 2019

19u58

Bron: Belga

4

Er is rond 17.30 uur een zware brand uitgebroken in een woning in het West-Vlaamse Rekkem. Het gebouw is helemaal uitgebrand, de bewoonster raakte gewond.