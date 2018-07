Woning in Neerpelt onbewoonbaar door brandende mesthoop

AW

23 juli 2018

18u04

Bron: Belga 0 De woning van een gezin uit Neerpelt is tijdelijk onbewoonbaar verklaard nadat de vlammen van een nabijgelegen mesthoop oversloegen op het dak van de woning. Dat meldt brandweercommandant Rob Lemkens van de brandweer van Noord-Limburg.

De brandweer kreeg vanmiddag een oproep dat het dak van de woning in Neerpelt in lichterlaaie stond. De oorzaak van de brand was de zelfontbranding van een mesthoop die achteraan de woning lag. De vlammen van de mesthoop sloegen over via het dak van de garage naar de rest van de woning. De brandweer had de brand redelijk snel onder controle maar bleef nog twee uur ter plaatse om na te blussen.

"Het dak van de garage is voor meer dan de helft afgebrand en binnen is er rook en waterschade van de bluswerken", zegt Lemkens. "We moesten ook twee gaten in het dak maken om de hitte uit de zolder te laten. Door de rook en waterschade en het openliggende dak is de woning tijdelijk onbewoonbaar."