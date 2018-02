Woning in Nazareth volledig verwoest door brand Wouter Spillebeen

04 februari 2018

09u38

Bron: eigen berichtgeving 0

In de Mantelstraat in Nazareth is een woning vanochtend volledig in de as gelegd door een uitslaande brand. De brandweer werd opgeroepen rond 7 uur, maar kon niet veel meer doen om het woongedeelte te redden. De garage bleef wel gevrijwaard.

De bewoner van het huis zou niet thuis geweest zijn op het moment dat de brand uitsloeg. Volgens buren zou de brand zaterdagavond al begonnen kunnen zijn met een kleine schoorsteenbrand die niet bij de brandweer aangegeven werd.