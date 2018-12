Woning in Heusden-Zolder vernield en onbewoonbaar na brand, braaksporen vermoeden kwaad opzet AD

15 december 2018

13u59

Bron: Belga 0 In een woning aan de Astridlaan in Heusden-Zolder heeft vanmorgen een verdachte brand gewoed. Het huis is door de zware schade onbewoonbaar.

Op het ogenblik van de brand was er niemand thuis. Voorbijgangers zagen rook uit de woning komen en de vensters waren zwartgeblakerd. Mogelijk is er kwaad opzet in het spel. Aan de achterkant van het huis zijn braaksporen vastgesteld.

De lokale politie van Heusden-Zolder deed de eerste vaststellingen. Het parket van Limburg werd verwittigd. Het gerechtelijk lab ging ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook een branddeskundige en een brandhaarddetectiehond werden ter plaatse gestuurd om de nodige vaststellingen te doen. Het parket van Limburg wacht op hun bevindingen alvorens een conclusie te trekken over wat zich heeft afgespeeld.