Woning en restaurant van Gistelse burgemeester gaan in vlammen op Bart Boterman

03u30

Bron: eigen berichtgeving 0 Bart Boterman Het huis annex restaurant van de burgemeester en zijn vriendin. In de woning van de burgemeester van Gistel, Bart Halewyck (55) , en zijn vriendin Katelijne Vanderbeke (41) langs de Kaaistraat in Gistel is deze nacht rond 00.20 uur brand uitgebroken. De benedenverdieping van de woning bestaat sinds twee maanden ook uit een restaurant, dat zijn vriendin Katelijne uitbaat. Het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar.

Restaurant Amarant is nog maar open sinds begin november en de burgemeester steekt er ook zelf de handen uit de mouwen. Het is in de eetzaal van restaurant Amarant dat de brand ook ontstond. Die werd als eerste opgemerkt toen de vrouw ’s nachts thuis kwam. Ze merkte een flinke rookontwikkeling op en belde meteen de hulpdiensten.

In paniek belde Katelijne ook meteen naar haar vriend want de burgemeester lag boven op de zolderverdieping te slapen en had niets van de brand opgemerkt. De twee tienerzonen konden zelf tijdig de woning verlaten maar omwille van de hevige rook raakte de burgemeester niet beneden. De brandweer van Gistel was vliegensvlug ter plaatse aangezien de brandweerkazerne op amper 50 meter van de woning ligt. “De brandweer is mij komen halen op de bovenverdieping en is mij via de trap komen ontzetten”, zegt een aangeslagen Bart Halewyck. “Zelf naar beneden raken was geen optie aangezien de zwarte rook erg verstikkend was en ik niet wist wat de situatie beneden was."

(lees verder onder de foto)

Bart Boterman Brandweermajoor Frank Vanhixe in gesprek met burgemeester Bart Halewyck.

Aanzienlijke schade

"De schade in het restaurant is aanzienlijk. De hele eetplaats zit onder het roet en door de hitte is ook de sierpleister naar beneden gekomen. Het restaurant was amper twee maanden open en moet nu alweer voor een onbepaalde tijd dicht. Vooral voor Katelijne is dit heel erg. We kunnen hier voorlopig ook niet blijven wonen, al zal dat allicht maar erg tijdelijk zijn. We zullen overnachten bij familie.”

De brandweer van Gistel had het vuur vrij snel onder controle maar moest lange tijd ventileren. “We vermoeden dat het vuur is ontstaan bij een stuk kerstverlichting dat op een kast in de eetplaats stond”, zegt brandweermajoor Frank Vanhixe. “Dat moet nog onderzocht worden. In ieder geval is de schade in de eetplaats aanzienlijk en is het gebouw tijdelijk onbewoonbaar.”