Wonen in Leuven zo betaalbaarder? "Alleen je huis betalen, de grond niet" kv

28 mei 2018

16u32

Bron: Belga 0 In een poging om de problematiek van de dure woonprijzen in Leuven aan te pakken, onderzoekt het stadsbestuur het opstarten van een Community LandTrust-project, waarbij wie een huis aankoopt enkel het gebouw betaalt en niet de grond. De stadsadministratie en enkele raadsleden praatten hierover vandaag met John Davis, die als adviseur van toenmalig burgemeester Bernie Sanders van Burlington (VS) in de jaren 80 een dergelijk initiatief opstartte.

"Toen Sanders in 1981 burgemeester werd van Burlington, een stad met 50.000 inwoners, zocht hij naar een oplossing voor de middenklasse die wegens de dure woonprijzen niet langer in de stad kon blijven wonen", legde Davis uit. "Net als Leuven bezit Burlington een universiteit en maakt de aanwezigheid van studenten de aankoop van woningen duurder dan elders. We hebben in 1984 'Champlain Housing Trust' opgericht die gronden verwerft, daarop huizen en appartementen bouwt en die vervolgens tegen prijzen a rato van het inkomen verkoopt of verhuurt. Wie koopt betaalt enkel voor de woning en niet voor de grond", aldus Davis.

De Champlain Housing Trust (CLT) wordt bestuurd door een comité dat elk voor een derde bestaat uit afgevaardigden van de bewoners, van omwonenden en van het stadsbestuur en verenigingen. Deze CLT investeert jaarlijks 40 miljoen dollar in de aankoop van gronden en in de bouw of aankoop van huizen, geld dat afkomstig is van leningen, subsidies en donaties van zowel federale als lokale overheden en instanties.

Momenteel beheert deze CLT in Burlington 2.800 woonentiteiten, wat goed is voor 7 à 10% van het woningbestand in de stad. In de VS zijn er volgens Davis meer dan 280 dergelijke CLT's actief.

De Leuvense schepen Mohamed Ridouani (sp.a) stelde dat het stadsbestuur momenteel de mogelijkheid onderzoekt om een coöperatieve op te richten die op die manier te werk gaat. "De stad heeft momenteel al een aantal gronden in bezit, zoals in de Spaarstraat, de Sint-Jansbergsesteenweg, Vaartkom en Centrale Werkplaatsen, waarop we deze coöperatieve huizen kunnen bouwen. Ik acht het mogelijk dat op die manier binnen een periode van een vijftal jaren een 500-tal bijkomende woonentiteiten gerealiseerd worden", aldus Ridouani.