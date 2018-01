Wolvin Naya neerschieten? Celstraf loopt op tot vijf jaar Dietert Bernaers

24 januari 2018

15u07 95 Wolvin Naya blijft maar beter in de Limburgse bossen rondcrossen. Want 50 kilometer verderop, aan de andere kant van de taalgrens lijkt de gastvrijheid net iets minder groot. "Als ze in de buurt van mijn schapen komt, zal ik niet twijfelen en haar doodschieten", snoeft een Waalse landbouwer . Hij riskeert daarvoor zware straffen, al zijn die in Wallonië opvallend lichter dan in Vlaanderen.

Landbouwer Pascal Huet uit Omal in de provincie Luik is niet van zijn stuk te brengen. "Als die wolf mijn schapen aanvalt, haal ik de trekker over", zegt hij in La Meuse. "Ik ben een jager, ik wéét dat het niet mag. Maar toch zal ik het doen. Er is geen andere manier om mijn beesten te beschermen."

Staan 'de' Walen klaar om 'onze' wolf af te knallen? Nee, hoor. Uit een kleine rondvraag bij schapenhouders op en rond de taalgrens, blijkt dat de schietgrage boer uit Omal vrijwel alleen staat met zijn voornemen. "Ik sluit niet uit dat er onder onze leden in Vlaanderen ook landbouwers zijn die hun jachtgeweer bovenhalen als de wolvin in de buurt komt van hun dieren", zegt Luc Vanoirbeek van de Boerenbond. "Maar wij adviseren iedereen, Vlaming of Waal, om dat niét te doen. Er staan strenge straffen op: de wolf is een door Europa beschermd wild dier."

Vlaanderen: 5 jaar cel - Wallonië: 1 jaar cel

De EU-richtlijn die de bescherming regelt, laat de bepaling van concrete straffen over aan de lidstaten. Opvallend: wie in Vlaanderen een wolf doodt, riskeert 5 jaar gevangenis en een boete van 500.000 euro, terwijl dit in Wallonië 'slechts' 1 jaar gevangenis en 100.000 euro boete is.

Stevige straffen, al moet gezegd dat dit maxima zijn. "In de praktijk liggen ze vaak lager", zegt Hendrik Schoukens van de UGent. "In Noorwegen kregen vijf wolvenjagers in 2015 celstraffen van 6 tot 20 maanden. En in Polen werden in 2013 twee Belgische jagers veroordeeld: drie maanden cel met uitstel en een boete van 7.000 euro."

"Ik kan onze leden alleen maar tot kalmte aanmanen", zegt Luc Vanoirbeek nog. "We verwachten niet meteen een grote wolvenplaag in Vlaanderen.Bovendien zijn we ook in gesprek met de bevoegde minister om compensaties af te spreken voor elk schaap dat wordt doodgebeten door een wolf. En als je als landbouwer een topschaap hebt, dat mogelijk veel meer waard is dan de compensatie: zet het dan op stal. Dan ben je zeker dat het veilig is."