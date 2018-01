Wolvin Naya legde tot 70 km per nacht af, maar blijft uit de buurt van mensen Hoe plattelandsvlucht de migratiegolf van wolven in de hand werkt LB

22 januari 2018

21u22

Bron: Guardian 0 Veehouders in en rond Meerhout zijn op hun hoede nu het bewezen lijkt dat wolvin Naya er twee schapen heeft doodgebeten en een derde schaap heeft verwond. "Elke schapenhouder moet weten dat zijn dieren in het bereik zitten van deze wolf", stelt Hugh Jansman, onderzoeker aan de universiteit van Wageningen in The Guardian. Jansman volgde de honderden kilometers lange tocht van het jonge dier en heeft zowel een geruststelling als een waarschuwing. Enerzijds stelde hij vast dat Naya er alles aan doet om uit de buurt van mensen te blijven. Daarnaast wijst hij erop dat de plattelandsvlucht in Europa, waardoor het platteland ontvolkt raakt, de migratiegolf van wolven die we nu zien in de hand heeft gewerkt.

Naya wordt in mei twee jaar. Toen ze zes maanden was, kreeg ze van onderzoekers van de universiteit van Dresden een halsband om met een volgapparaat in. Pas in oktober vorig jaar verliet ze de roedel van haar ouders in de landelijke Lübtheener Heide, tussen Hamburg en Berlijn. Ze trok dwars door Duitsland, stak de grens met Nederland over en kwam op 3 januari op Belgisch grondgebied. Ze lijkt zich nu te settelen in het grote militaire domein rond Leopoldsburg, stelt Jansman vast.

We staan aan het begin van een migratiegolf van wolven. In 2000 zagen we de eerste roedel met welpen in oostelijk Duitsland. Momenteel zijn er in dat gebied 74 roedels. In Nedersaksen, bij de Nederlandse grens, was er in 2012 één vrouwtje en nu zijn er 14 roedels Hugh Jansman, onderzoeker aan de universiteit van Wageningen

De komst van Naya naar ons land is slechts de jongste aanwijzing dat de wolf in heel Europa aan een opmars bezig is. Vorig jaar vergaarden wetenschappers bewijzen dat een roedel wolven zich in het Deense Jutland had gevestigd. In Denemarken waren al 200 jaar geen wolven meer gezien.

"We staan aan het begin van een migratiegolf van wolven", zegt Jansman. "In 2000 zagen we de eerste roedel met welpen in oostelijk Duitsland. Momenteel zijn er in datzelfde gebied 74 roedels. In Nedersaksen, dicht bij de Nederlandse grens, was er in 2012 één vrouwtje en zijn er nu 14 roedels".

Plattelandsvlucht

Jansman meent ook te weten hoe het komt dat wolven weer vrij spel krijgen. "Mensen trekken weg uit landbouwgebieden, die weer verwilderen en veel ruimte laten voor vleeseters. Jongeren keren het platteland de rug toe en trekken naar de steden".

"Deze toename van het wolvenbestand en hun verspreiding gaat vrij snel. Het is dus niet de vraag of er weer wolven naar Nederland en België komen, maar hoe snel. De voorbije weken hebben we gezien hoe snel ze kunnen zijn".

Het is de eerste keer op haar tocht dat ze een groot militair domein tegenkomt. Het zou kunnen dat de geur van mensen veel minder aanwezig is in een militair gebied. De afwezigheid van mensen is één van de vereisten voor wolven om zich te settelen Hugh Jansman, onderzoeker aan de universiteit van Wageningen

De gegevens van het volgapparaat rond de nek van Naya tonen aan dat ze tussen 30 en 70 kilometer per nacht aflegde: door moerassen en wouden, op zoek naar een thuis om haar eigen roedel op te richten. Berichten van dode schapen in Nederland komen perfect overeen met haar trektocht.

Maar niet alle wolven zijn zo avontuurlijk als Naya. "Zowat 1 op de 5 wolven trekt er op uit en legt honderden kilometers af vooraleer ze zich settelen. Naya doorkruiste in Nederland vier of vijf natuurparken, maar trok er na één of twee dagen weer weg".

Ook wilde dieren gegeten

Waarom ze in de buurt van Leopoldsburg blijft rondhangen? Jansman meent de verklaring te kennen. "Het is de eerste keer op haar tocht dat ze een groot militair domein tegenkomt. Het zou kunnen dat de geur van mensen veel minder aanwezig is in een militair gebied. De afwezigheid van mensen is één van de vereisten voor wolven om zich te settelen".

"Ik heb de plekken bezocht waar Naya heeft verbleven. We hebben resten van reeën en hazen gevonden, dus ze heeft ook wilde dieren gegeten, zoals te verwachten was. Wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat ze mensen en alles wat met mensen te maken heeft absoluut mijdt".